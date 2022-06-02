Рыбаки не стали тянуть с добычей иваси

НИС «ТИНРО» приступило к исследованиям запасов сардины-иваси, скумбрии и тихоокеанских лососей в районе Курил. Пелагическая путина стартовала раньше обычного: на 30 мая освоено 13 тыс. тонн сардины, в прошлом году на эту дату уловы еще отсутствовали.

В ближайшее время специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО отправятся на станцию «Океаническая» на острове Шикотан — для сбора и систематизации оперативных данных из эпицентра промысла и подготовки краткосрочных прогнозов для пользователей.

Отмечено, что в этом году добыча сардины началась раньше, чем в прошлом. Массовый лов скумбрии еще не начался. В целом прогноз и по скумбрии, и по сардине благоприятный, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В филиале напомнили, что прошлогодние летние съемки выявили очень масштабное распределение сардины и скумбрии вплоть до вод Камчатки, а их численность была оценена в 3,8 млн тонн у иваси и 1,2 млн тонн у скумбрии.

«Примечательно, что даже в южной части Охотского моря, которая является районом встречи тихоокеанской и цусимской популяций сардины, ее биомасса составила более 600 тыс. тонн», — обратили внимание в пресс-службе.

По имеющимся у ученых сведениям, японские коллеги отмечают рост численности цусимской популяции сардины. Это внушает надежду на ее появление в промышленных масштабах в российских водах Японского моря.

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