Наука пересчитает лососей после зимовки

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» отправилось в Тихий океан для сбора информации о лососях перед началом массовых нерестовых миграций. Оперативные данные о подходах красной рыбы будет передаваться на берег и использоваться при организации путины.

Научная экспедиция на борту НИС «ТИНРО» стартовала из Владивостока для проведения комплексных съемок с тихоокеанской стороны Курильских островов и в открытых водах океана. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в фокусе внимания ученых — состояние пелагических ресурсов, в первую очередь тихоокеанских лососей перед началом массовых нерестовых миграций.

Участники рейса соберут актуальные данные о численности, составе, кормовой базелососей и других массовых видов нектона. На берег для анализа будет передана оперативная информация о масштабах, предполагаемых сроках и направлениях подходов тихоокеанских лососей — для использования в работе региональных комиссий по анадромным рыбам.

Изучение лососей после зимовки — часть большого комплексного сопровождения наукой лососевой путины, подчеркнули в пресс-службе ВНИРО. Кроме того, ученые проводят исследования на нерестилищах с помощью беспилотных летательных аппаратов и авиаучетов, выполняют наземные расчеты численности бугров и обрабатывают первичные материалы.

Во время рейса специалисты также рассчитывают собрать данные для пелагической путины — о масштабах заходов сардины-иваси и скумбрии в российские воды и общей численности этих видов в Тихом океане. Оперативное прогнозирование вэтом году планируется организовать по уже отработанным схемам с участием научных групп на НИС «Океаническая» на Шикотане и на плавбазе. Напомним, в прошлом году российские рыбаки выловили свыше 300 тыс. тонн иваси и скумбрии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews