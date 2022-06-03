На Камчатке проверят влияние «красных приливов» на морских зверей

На северо-восточном побережье Камчатки планируются исследования по оценке влияния цветения водорослей на популяции морских млекопитающих. Максимальная стоимость контракта на научные изыскания — 2,64 млн рублей.

Заказчиком исследования выступает краевое минприроды. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Исследования должны пройти в прибрежных районах края от устья реки Камчатка до бухты Дежнева (включая острова Карагинский и Верхотурова). Ученым предстоит собрать информацию о популяциях морских млекопитающих (калана, сивуча, антура, моржа), подвергшихся в сентябре-октябре 2020 г. воздействию «красного прилива».

Кроме того, предполагается сбор данных о состоянии островных и прибрежных памятников природы регионального значения, образованных на севере края в 1980-х гг. для охраны морских млекопитающих. От специалистов также ждут рекомендаций по охране редких видов мормлеков, оценки видового состава и численности микроводорослей, мониторинга токсичности двустворчатых моллюсков.

Исследования, в числе прочего, предусматривают полевые работы, включающие маршрутный визуальный шлюпочно-судовой учет, съемку с воздуха и отборы необходимых проб. Предполагается, что итоговый отчет будет сдан к 15 декабря 2022 г.

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