Новости
Сивуч. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ

На Камчатке проверят влияние «красных приливов» на морских зверей

На северо-восточном побережье Камчатки планируются исследования по оценке влияния цветения водорослей на популяции морских млекопитающих. Максимальная стоимость контракта на научные изыскания — 2,64 млн рублей.

Заказчиком исследования выступает краевое минприроды. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Исследования должны пройти в прибрежных районах края от устья реки Камчатка до бухты Дежнева (включая острова Карагинский и Верхотурова). Ученым предстоит собрать информацию о популяциях морских млекопитающих (калана, сивуча, антура, моржа), подвергшихся в сентябре-октябре 2020 г. воздействию «красного прилива».

Кроме того, предполагается сбор данных о состоянии островных и прибрежных памятников природы регионального значения, образованных на севере края в 1980-х гг. для охраны морских млекопитающих. От специалистов также ждут рекомендаций по охране редких видов мормлеков, оценки видового состава и численности микроводорослей, мониторинга токсичности двустворчатых моллюсков.

Исследования, в числе прочего, предусматривают полевые работы, включающие маршрутный визуальный шлюпочно-судовой учет, съемку с воздуха и отборы необходимых проб. Предполагается, что итоговый отчет будет сдан к 15 декабря 2022 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.