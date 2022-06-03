Власти собираются повысить прозрачность в судостроении с госучастием

Правительство подготовило изменения законодательства, призванные повысить прозрачность определения ориентировочной стоимости постройки судна при его проектировании. Это должно обеспечить более эффективное использование средств при реализации проектов с госучастием.

Проект изменений закона «О промышленной политике в РФ» рассмотрели на заседании кабмина. Правительство разработало поправки, которые должны устранить пробелы в законодательстве, затрудняющие на начальном этапе проектирования проверку достоверности расчетов стоимости судна.

«Теперь будет утвержден четкий и понятный порядок проведения такой экспертизы. И даны соответствующие полномочия Министерству промышленности и торговли», — прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об инвестиционных проектах, финансирование которых планируется осуществлять с привлечением бюджетных средств, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Рассчитываем на скорейшее принятие поправок. Они позволят взять под контроль расходы государства и сделают их более прозрачными и прогнозируемыми, а также ускорят выделение бюджетных средств для закладки на стапелях новых судов», — заявил Михаил Мишустин.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» направлен на рассмотрение Госдумы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews