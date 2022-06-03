Рабочая группа при Генпрокуратуре рекомендовала подумать о последствиях аукционов

Межведомственная рабочая группа при Генеральной прокуратуре дала рекомендации проанализировать целесообразность выставления на аукционы квот вылова ценных морепродуктов — трубачей, морских ежей, гребешка и трепанга.

Вопрос перераспределения квот на добычу объектов промысла нашел отражение в протоколе майского заседания межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Минсельхозу и Росрыболовству рекомендовано во взаимодействии с Минэкономразвития проанализировать «целесообразность передачи для распределения через аукционы всего общего допустимого улова моллюсков (трубачей, гребешка, трепанга и морских ежей)». МРГ должна быть проинформирована о результатах, срок — июнь 2022 г.

Управлению Генпрокуратуры по ДФО также поручено совместно с Минсельхозом и Росрыболовством проанализировать предложения рыбопромышленных организаций Магаданской области о нецелесообразности изменений законодательства по вопросам распределения на аукционах 100% ОДУ морских моллюсков, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что продать на аукционах с инвестиционными обязательствами все промысловые объемы ценных водных беспозвоночных предлагалось в законопроект о втором этапе квот под инвестиции. В отраслевых ассоциациях обращали внимание, что такие изменения ставят под угрозу работу предприятий, в частности, на Курильских островах.

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