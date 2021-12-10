Нужен ли аукцион морскому ежу

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на ДВНПС поднял проблематику аукционов по квотам вылова особо ценных объектов. Росрыболовство планирует до конца года обсудить резонансный законопроект с рыбаками.

Напомним, что в ноябре Минсельхоз разместил для обсуждения законопроект о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах с инвестиционными обязательствами. На такие торги предлагается выставить не только остатки квот по крабу, но и все 100% объемов других ценных объектов промысла - это морские гребешки, трубачи, серые и черные морские ежи и трепанги.

Однако целесообразность аукционов с инвестобязательствами по таким видам водных биоресурсов вызывает много вопросов, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Сейчас по морскому ежу работает 20 предприятий, с объемами квот 200-300 тонн для каждого. В случае проведения аукционов с инвестиционными обязательствами придется выставлять более крупные лоты — такие перераспределения несут в себе риски сокращения числа предприятий. Между тем такие компании дают работу тысяче человек. Кроме того, организации, за которыми сейчас закреплены квоты, уже реализуют инвестиционные программы на южных и северных Курильских островах. Активно инвестируют не только добытчики ежа, но и, например, компании, занимающиеся промыслом гребешка на Северных Курилах.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) в замечаниях по законопроекту также отмечали небольшой объем квот и нестабильность общего допустимого улова по видам водных биоресурсов, предложенных для аукционов. Инвестиции пользователей в обновление флота, строительство береговых подрабатывающих производств, холодильников, портовой и логистической инфраструктуры на Курилах за последние пять лет объединение оценило более чем в 25 млрд рублей.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое проводил во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков, Максим Козлов попросил еще раз обратить внимание на проблематику аукционов по ценным объектам.

В федеральном агентстве обещают детально обсудить резонансный законопроект по квотам с бизнес-сообществом. «Законопроект мы будем с рыбаками обсуждать. В конце этого года мы такое совещание уже запланировали», — сообщил, отвечая на вопрос Fishnews, Илья Шестаков.

Такое рассмотрение может состояться уже 24 декабря, уточнил руководитель ведомства на заседании ДВНПС.

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