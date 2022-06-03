Дорожного инспектора уличили в перевозке нелегальной осетрины

В Астраханской области в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело о незаконном обороте «краснокнижных» водных биоресурсов. Представители службы собственной безопасности МВД изъяли у подозреваемого осетрину и черную икру.

В середине мая 2022 г. сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД остановили автомобиль под управлением фигуранта на участке автотрассы Волгоград — Астрахань.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области, при осмотре из авто были изъяты пять замороженных тушек рыбы осетровых пород и шесть банок с черной икрой.

Расследование уголовного дела продолжается.

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