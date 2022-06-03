НЦБРП окажет содействие по регистрации в китайской системе

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры будет выполнять функцию контактного учреждения при работе в системе CIFER участников российского рыбного рынка.

Представители подведомственного Россельхознадзору учреждения «НЦБРП» приняли участие в онлайн-совещании российской службы и Главного таможенного управления КНР по принимаемым сторонами мерам противодействия распространению коронавируса.

На встрече также затрагивались вопросы работы в едином окне международной торговли системы CIFER при регистрации российских предприятий.

Для оптимизации работы в CIFER было предложено обменяться контактами ответственных исполнителей для оперативного предоставления информации, связанной с работой в системе, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Таким образом, Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры в рамках своей компетенции будет содействовать решению проблемных вопросов, возникающих при регистрации в системе у российских экспортеров рыбной продукции в КНР.

«Обращаем внимание, что предприятие проходит регистрацию в системе CIFER самостоятельно. «Руководство по использованию системы CIFER/Руководство CIFER для предприятий» размещено на сайте Россельхознадзора», — напомнили в ведомстве.

В НЦБРП добавили, что провели обучающий семинар для рыбохозяйственных предприятий, и отметили, что планируют вновь организовать такое мероприятие.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews