Экспортеры рыбы регистрируются в китайской системе

Российские предприятия — поставщики рыбо- и морепродукции в Китай успешно регистрируются в системе «единого окна» Главного таможенного управления КНР (CIFER). Об этом сообщает Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С 1 января 2022 г. при экспорте рыбной и иной пищевой продукции в КНР начали действовать новые требования, установленные китайской стороной. В частности, иностранные предприятия должны пройти регистрацию в информационной системе CIFER.

«В системе уже зарегистрировались ООО «Диомидовский рыбный порт» (холодильный склад) и плавзавод «Царь» (ООО «Дефриз»). В настоящее время регистрация продолжается», — рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Учреждение напомнило, что предприятие проходит регистрацию в системе самостоятельно. Руководство по использованию CIFER размещено на сайте Россельхознадзора.

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