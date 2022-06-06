Специалисты изучили сельдевых Каспия

Ученые ВНИРО провели комплексную съемку в северной части Каспийского моря. Исследования в весенний период дают больше всего информации для оценки нерестового запаса на Каспии.

Специалисты выполняли комплексную тралово-акустическую и сетную съемку на научно-исследовательском судне «Гидробиолог» в течение 25 дней.

Главной целью было изучение структуры популяций долгинской сельди, большеглазого и каспийского пузанков. Эти рыбы имеют важное промысловое значение и уступают по численности и биомассе только каспийским килькам. Большую часть жизни эти виды проводят в Среднем и Южном Каспии, а для икрометания мигрируют из южных районов в северную часть моря.

Станции тралений покрывали весь нерестовый ареал морских сельдей в пределах территориальных вод РФ, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Ученые проводили комплексный биологический анализ особей, отбирали пробы на ихтиопаталогию, накопления токсикантов, физиолого-биохимические отклонения.

Специалисты отметили высокую концентрацию рыб на всех сетных станциях, а также увеличение линейно-весовых параметров у всех видов морских сельдей, что косвенно указывает на недостаточную промысловую нагрузку.

После обработки весь материал будет использован для обоснования рекомендованного вылова водных биоресурсов Каспийского моря.

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