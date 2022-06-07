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Вопросы господдержки судоремонтной отрасли рассмотрели на круглом столе в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Судоремонт просит льгот и стимулов для развития

Судоремонтные предприятия возлагают большие надежды на обнуление ставки НДС, но для развития сектора потребуются комплексные меры поддержки, отметили участники круглого стола в Совете Федерации.

Вопросы господдержки судоремонтной отрасли рассматривались на круглом столе, организованном 6 июня в Совете Федерации с участием представителей Госдумы, Минвостокразвития, Минпромторга, Росрыболовства, ОСК и ряда регионов. Зампредседателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов подчеркнул важность развития отечественного судоремонта в условиях санкций.

«В России сегодня работает порядка 50 крупных и более 100 средних и малых судоремонтных организаций. Но основная часть отечественных судовладельцев, в том числе рыбопромыслового флота, ремонтирует корабли за рубежом», — заявил сенатор. По его словам, ремонт на российских предприятиях проходит не более 30% транспортных и не более 15% рыболовных судов.

Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин ДОЛГОВ

Такая зависимость от иностранных верфей создает риски для флота. «Уже возникают сложности в связи с отказом иностранных компаний, контрагентов от обслуживания российских судов», — отметил Константин Долгов. Но у российских заводов сейчас тоже хватает проблем. Помимо прекращения поставок импортного оборудования, инструментов и материалов, а также роста цен, судоремонт продолжает страдать от нехватки доковых мощностей и квалифицированных кадров. Кроме того, остается вопрос модернизации производства.

«Мы не можем современные суда ремонтировать на мощностях, которые у нас с 1960–70-х годов остались, — признал зампредседателя комитета. — Заводы должны быть в состоянии ремонтировать, оказывать качественные услуги судовладельцам по вменяемым ценам».

По мнению участников круглого стола, большим подспорьем для предприятий сектора стала бы нулевая ставка НДС на услуги по судоремонту. Несмотря на поручение президента, решение этого вопроса затягивается, в том числе из-за позиции Минфина, обеспокоенного размером выпадающих доходов. Правда, по оценкам Минпромторга, если речь идет о ремонте гражданских судов, то потери бюджета составят порядка 2 млрд рублей — что гораздо меньше, чем в расчетах Минфина.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители Минпромторга и ОСК акцентировали внимание на необходимости перехода к выпуску как серийных проектов судов, так и серийного судового оборудования — чтобы сократить «хотелки заказчиков» и сформировать программу судостроения с прицелом на 30–40 лет. Гендиректор ОСК Алексей Рахманов сослался на не слишком успешный опыт строительства судов под инвестиционные квоты, где не удалось добиться ни желаемой серийности, ни уровня локализации.

Рыбаков, по информации Росрыболовства, от обслуживания флота на российской территории удерживают опасения длительного ожидания места в доках, особенно для крупнотоннажных судов, перспектива удорожания работ — даже в случае снижения НДС и проблемы с наличием ремкомплектов, даже для судов советской постройки.

Вопросы господдержки судоремонтной отрасли рассмотрели на круглом столе в Совете Федерации

Участники дискуссии также высказались за расширение возможности применения существующих инструментов и механизмов господержки, например, с использованием средств Фонда развития промышленности, для предприятий судоремонта. Представители регионов предложили ввести стимулы для судовладельцев, поощряющие выбор площадок для ремонта по месту регистрации компании, и разрешить прямое субсидирование судоремонтных заводов, чтобы избавить их от необходимости получать банковские гарантии.

По итогам круглого стола планируется подготовить рекомендации для федеральных и региональных органов власти.

Фотографии предоставлены пресс-службой Совфеда.

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