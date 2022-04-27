На судостроение поручили добавить средств

Президент подписал перечень поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности. Правительство должно обеспечить выделение в 2022 г. дополнительных средств из бюджета на расширение строительства рыбопромыслового флота.

На апрельском совещании по вопросам АПК и рыбной отрасли Владимир Путин заявил о необходимости «существенно увеличить собственное строительство рыбопромысловых судов».

По итогам встречи президент поручил правительству обеспечить выделение в 2022 г. из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на увеличение объемов производства сельхозтехники и оборудования, строительства рыбопромыслового флота и его основных компонентов. При этом кабмин должен обеспечить максимальную локализацию такого производства и строительства на территории РФ, а также финансирование соответствующих мероприятий.

В июне правительство должно представить предложения о применении нулевой ставки НДС по обслуживанию и ремонту морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, а также рыбопромыслового флота. Ранее Владимир Путин уже давал такое поручение .

Кабмину также поставлена задача представить предложения о выделении в 2022 г. из федерального бюджета 7 млрд рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования для рыбопромыслового флота.

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