У рыболовов Сахалина и Курил сохранится право на «три хвоста»

Обновленные правила рыболовства для Дальнего Востока сохраняют жителям Сахалинской области право на бесплатную любительскую добычу горбуши. Прежними останутся лимит — три хвоста в день на человека — и перечень мест для такой рыбалки.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна заработают с сентября. Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе не изменились положения, регулирующие вылов «трех хвостов» в Сахалинской области.

На Сахалине любительский лов горбуши разрешен с 1 июня по 31 августа, на Курилах — с 15 июня по 30 сентября. В эти периоды каждый рыбак имеет право добывать по три лосося в день, используя удебные орудия лова или ставную сеть (пронумерованную и зарегистрированную в теруправлении Росрыболовства).

Перечень мест для горбушовой рыбалки не изменится — те же 54 пункта. Сейчас список содержится в приложении № 4 к правилам, а в новой редакции он «переедет» в приложение № 5.

Требования к ставным сетям тоже останутся прежними: длиной до 30 м и высотой стенки до 3 м с шагом ячеи не менее 45 мм. Один рыбак имеет право использовать только одну сеть. Сети можно устанавливать на удалении от берега не более 30 м с расстоянием между ними не менее 100 м.

Если место для добычи «трех хвостов» находится на рыболовном участке, любительский лов там можно вести только с согласия пользователя.

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