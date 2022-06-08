По контролю иностранного участия в рыбной отрасли готовятся поправки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий особый механизм контроля иностранного участия не только на добычу водных биоресурсов, но и на рыболовство в целом.

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Предусматривается, что к стратегическим отраслям относится рыболовство в целом, сообщает корреспондент Fishnews. По законодательству это не только добыча водных биоресурсов, но и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной продукции.

Поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба. Законопроект — это продолжение комплексной межведомственной работы «по снижению зависимости отечественных производителей продукции рыболовства от иностранного контроля», отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

После внесения изменений приобретение иностранными инвесторами 25 и более процентов акций (долей) будет подлежать обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, обрисовал суть законопроекта представитель ведомства.

Он обратил внимание, что предусматривается переходный период, чтобы инвесторы успели привести свою деятельность в соответствие с обновленным законодательством.

Напомним, что в июле 2021 г. был принят закон, предусматривающий снижение планки для признания рыбодобывающей компании находящейся под контролем иностранного инвестора.

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