МИД заявил о приостановке «рыбного» соглашения с Японией

Россия решила приостановить реализацию межправительственного соглашения, позволяющего японским судам вести промысел у южных Курильских островов, сообщили в отечественном МИД. Причиной названа «заморозка» причитающихся РФ выплат.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 г. определяет основные принципы сотрудничества сторон для работы японских рыболовных судов в районе Южных Курил. Там флот Страны восходящего солнца осваивал выделяемые Россией квоты, сообщает корреспондент Fishnews.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона вынуждена принять решение о приостановке реализации соглашения до выполнения Японией всех своих финансовых обязательств.

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