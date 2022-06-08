Свыше тонны «лишней» артемии не пустили в КНР

В Алтайском крае таможенники пресекли контрабанду в Китай сырых промытых цист артемии. Экспертиза показала, что стоимость незадекларированного товара превышает 1 млн рублей.

Нелегально вывезти цисты пыталась одна из алтайских компаний в рамках заключенного внешнеторгового контракта, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной таможни. В ходе досмотра одной из партий выяснилось, что фактический вес вывозимой продукции более чем на тонну превышает указанный в таможенной декларации.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу стратегически важных ресурсов в крупном размере). Ведется следствие.

Напомним, что в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ артемия (в том числе на стадии цист) включена постановлением правительства в 2019 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews