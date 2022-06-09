В Приморье набирает обороты лососевая путина

На севере Приморского края начался вылов тихоокеанских лососей. Промышленную добычу ведут три компании, им разрешено освоить в общей сложности 1,2 тыс. тонн. Горбушу и симу также ловят представители коренных народов.

Согласно ранее установленным срокам, с 5 июня горбушу и симу осваивают в Тернейском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Промысел ведут компании «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка». В этом году им распределено 1,2 тыс. тонн горбуши», — рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

Также для традиционной хозяйственной деятельности лососей ловят коренные малочисленные народы, подавшие заявки на добычу анадромных видов рыб.

С 10 июня планируется начать промышленную и традиционную добычу симы в Ольгинском и Лазовском районах.

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