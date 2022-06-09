АСРФ добавила к MSC-сертификатам Берингово море

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота успешно завершила сертификацию добычи минтая в Беринговом море на соответствие стандартам устойчивого рыболовства Морского попечительского совета.

В июне Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) получила сертификат о соответствии промысла минтая в Беринговом море стандартам Морского попечительского совета (MSC). Срок действия сертификата — до конца мая 2027 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ, сертификат подтверждает устойчивость промысла минтая, который компании — члены ассоциации ведут в Западно-Беринговоморской зоне в Дальневосточном бассейне. Оценку промысла выполнила международная компания United Certification Systems Limited.

Ранее АСРФ подтвердила приверженность принципам устойчивого рыболовства промысла минтая в Охотском море. Процесс MSC-сертификации продолжается в районах Восточной Камчатки и Северных Курил, а также Восточного Сахалина.

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