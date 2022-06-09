Крупная партия черной икры не доехала до Хабаровска

Пограничники перехватили более 680 кг икры осетровых без документов при попытке доставки ее в Хабаровск. «Краснокнижную» продукцию везли на двух грузовиках среди других товаров.

Икра была упакована в 1371 пластиковый контейнер, предварительный ущерб водным биоресурсам превысил 147 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных ВБР, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

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