Чукотка открыла промысел лососей

В Чукотском автономном округе стартовала «красная» путина. Тихоокеанских лососей будут ловить в режимах промышленного, традиционного и любительского рыболовства.

С 8 июня разрешен промысел на реке Хатырка, на побережье Анадырского района от лагуны Орианда до лагуны Тымна, на водоемах бассейна Анадырского лимана, включая Залив Креста с бухтами Этелькуйым и Эгвекинот.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО, планируется рассмотреть вопрос о переносе начала промысла в Мейныпильгынской озерно-речной системе с 25 июня на более раннюю дату. Это связано с ранним сходом ледового покрова.

В Чукотском районе и Провиденском городском округе промысел лососевых начнется с 1 июля.

Напомним, всего в этом году в регионе рекомендовано к освоению 3648 тонн тихоокеанских лососей.

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