Чукотка утвердила график лососевой путины

В Чукотском автономном округе установили сроки «красной» путины для промышленного, любительского и традиционного рыболовства. В ряде районов добыча стартует с 8 июня.

Объемы и периоды путины определила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Как сообщает корреспондент Fishnews, установлены единые даты для промысла, любительской рыбалки и традиционного рыболовства коренных народов.

На реке Хатырка путина продлится с 8 июня по 10 сентября, в Мейныпильгынской озерно-речной системе и на озере Кайпыльгин — с 25 июня по 30 сентября, на акваториях от лагуны Ореадны до лагуны Тымна — с 8 июня по 30 сентября.

В Анадырском лимане, в том числе на реках Анадырь, Великая, в горле Анадыря, заливе Онемен, Заливе Креста (включая бухты Этелькуйым и Эгвекинот) лосось будут добывать с 8 июня по 30 сентября, а на акваториях Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей — с 1 июля по 30 сентября.

Также комиссия сформировала группы водных объектов при организации промышленного рыболовства, установила режим проходных дней, места постановки орудий лова для представителей КМНС, рыбачащих без предоставления участка и без разрешения на добычу.

Распределены объемы горбуши, кеты и нерки для общин коренных народов (в общей сложности более 205,7 тонны), любительской рыбалки (14,5 тонны) и промысла (2045 тонн). Напомним, лимиты лососей для традиционного рыболовства определили на предыдущем заседании. Часть объемов остается в резерве.

Всего в этом году в Чукотском автономном округе рекомендовано к освоению 3648 тонн тихоокеанских лососей.

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