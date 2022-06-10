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Россия и Китай обсудили вопросы рыбной торговли. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и Китай обсудили вопросы рыбной торговли

Китай направил России проект рамочного соглашения по взаимной торговле рыбопродукцией. Росрыболовство изучит документ совместно с МИД РФ. Представители федерального агентства также обсудили с китайской стороной создание совместной платформы по торговле рыбными товарами.

Перспективы развития современных форматов двухсторонней торговли рыбной продукцией и условий бесперебойных поставок рыбы из РФ обсудили представители российских госструктур и коммерческих компаний Китая. Оба государства настроены на возвращение объемов и динамики поставок российской рыбной продукцией на китайский рынок, заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

С российской стороны в видеоконференции участвовали заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, торгпред России в Китае Алексей Дахновский, а также сотрудники посольства и торгпредства РФ в Китае.

Прямой рыбный экспорт из России в КНР значительно снизился в 2020 г.— с началом пандемии. Отмечено, что налаживание прямых поставок, как это было раньше (а не через Республику Корея, как это происходит сейчас) — взаимовыгодная торговая схема.

Представитель Росрыболовства в КНР Сергей Михеев представил аналитику по экспорту рыбной продукции в Китай за последние три года, а также потенциал развития отношений с Россией в области двухсторонней торговли рыбной продукцией, несмотря на имеющиеся проблемы.

Китайская сторона презентовала собственные разработки по дезинфекции пищевой продукции и ее упаковки с применением электронно-лучевого излучения, а также применением в контрольных целях и торговле технологии блокчейн, отметили в пресс-службе.

Дезинфекционное оборудование планируется устанавливать в портах Китая при выгрузке и приемке рыбной продукции. Ожидается, что применение новейшего оснащения поможет снять основные вопросы в скорости оформления грузов.

Заместитель руководителя Росрыболовства подчеркнул, что Россия относится с большим уважением к мерам, которые принимает правительство КНР для нераспространения коронавируса, и, со своей стороны, так же внимательно подходит к этому вопросу.

«Хочется достичь максимальной уверенности, что для российской рыбной продукции не будет препятствий для экспорта в Китай по коронавирусным ограничениям. Нам важно понимать скорость прохождения процедур приемки и гарантию того, что эта продукция будет дальше беспрепятственно проходить на рынок КНР. Интересуют затраты на процедуру по обеззараживанию, которые будут нести российские поставщики. При создании условий, приемлемых для бизнеса с точки зрения сроков и оплаты, это будет серьезным прорывом в нашей торговле», — отметил Василий Соколов.

Кроме того, перед встречей китайская сторона направила России проект рамочного соглашения по взаимной торговле рыбной продукцией. Василий Соколов поблагодарил коллег за инициативу. Росрыболовство изучит проект документа совместно с МИД России и подготовится к дальнейшему обсуждению.

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