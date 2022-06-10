Ученые собрали данные по сельди Гижигинской губы

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО провели исследования нерестовой сельди в Гижигинской губе Охотского моря. Информацию используют для подготовки прогнозов общего допустимого улова в Западно-Камчатской подзоне.

Работы по исследованию сельди в Гижигинской губе специалисты МагаданНИРО проводили в мае-июне. Ученые выполнили биологический анализ особей, отобрали пробы икры для расчетов плодовитости.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, специалисты отмечают смещение сроков нереста сельди Западно-Камчатской подзоны на более ранние по сравнению со среднемноголетними показателями. Однако в целом период нереста укладывается в рамки, установленные за многолетнюю историю наблюдений.

Полученные биолого-статистические материалы после обработки лягут в основу прогнозов общих допустимых уловов сельди Западно-Камчатской подзоны на будущие годы.

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