Морякам вновь продлили квалификацию автоматом

Морская администрация РФ в очередной раз продлевает действие истекших или истекающих квалификационных документов членов экипажей судов. В этот раз — до 30 сентября 2022 г. включительно.

Как и прежде, мера объясняется эпидемиологической ситуацией по COVID-19, а также необходимостью бесперебойного функционирования международного судоходства.

«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», — сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Среди таких документов:

профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

квалификационные свидетельства;

подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

свидетельства о квалификации судовых поваров;

другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется, отметили в Минтрансе.

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