Морякам вновь продлили квалификацию автоматом
Морская администрация РФ в очередной раз продлевает действие истекших или истекающих квалификационных документов членов экипажей судов. В этот раз — до 30 сентября 2022 г. включительно.
Как и прежде, мера объясняется эпидемиологической ситуацией по COVID-19, а также необходимостью бесперебойного функционирования международного судоходства.
«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», — сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.
Среди таких документов:
профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;
подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;
квалификационные свидетельства;
подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);
свидетельства о квалификации судовых поваров;
другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.
Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется, отметили в Минтрансе.
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