ЕС ратифицировал рыбацкое соглашение с Мавританией

Европарламент одобрил соглашение о рыболовстве с Мавританией. Документ позволяет судам из десяти стран ЕС вылавливать ежегодно в водах республики до 290 тыс. тонн биоресурсов.

В частности, вести в мавританских акваториях промысел тунца, мелких пелагических и донных рыб, а также ракообразных смогут суда из Франции, Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. В свою очередь, Мавритания будет ежегодно получать за это 57,5 млн евро. Еще 3,3 млн евро в год ЕС будет выделять на поддержку местных рыболовных сообществ, сообщили Fishnews в пресс-службе Европарламента.

В сопроводительной резолюции ЕП приветствовал обязательство Мавритании обнародовать все свои соглашения о рыболовстве с другими государствами, чтобы обеспечить флоту Евросоюза аналогичные условия доступа к водным биоресурсам. Депутаты также призвали республику прекратить перелов мелких пелагических видов, оказывающий негативное влияние на продовольственную безопасность местных сообществ и приводящий к загрязнению воды. Парламентарии обеспокоены тем, что эта рыба перерабатывается в муку и жир вместо использования в рационе местных жителей.

ЕП также рекомендовал рыбакам Евросоюза продолжить раздачу 2% своего улова пелагических рыб нуждающимся. Для этого продукцию передают мавританской Национальной компании по распределению рыбы (Société Nationale de Distribution du Poisson, SNDP).

Первое соглашение о рыболовстве между ЕС и Мавританией было подписано в 1987 г. Новое соглашение, ныне ратифицированное Европарламентом, де-факто применяется с ноября 2021 г. Срок его действия истекает в ноябре 2027 г.

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