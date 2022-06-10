Для КМНС готовят избавление от «рыбных» заявок

Минсельхоз разрабатывает правовую базу для реализации беззаявительного принципа при предоставлении водных биоресурсов для традиционного лова. Планируется, что лимиты будут выделять как по заявкам, так и на основании данных из федерального реестра КМНС.

Министерство разместило на портале regulation.gov.ru проект соответствующего правительственного постановления, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предполагает внесение изменений в правила подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование.

Авторы проекта планируют сохранить возможность получения биоресурсов в пользование на основании заявок от представителей коренных народов. Вместе с тем предложено предусмотреть, что решение о предоставлении может быть принято на основании информации из реестра КМНС без подачи заявок.

Предполагается, что Федеральное агентство по делам национальностей будет ежегодно направлять необходимую информацию в органы исполнительной власти, принимающие решение.

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