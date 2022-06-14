Для экспортеров отменили требование по продаже валютной выручки

Правительственная подкомиссия отменила требование о продаже 50% валютной выручки. Решение распространяется и на сырьевой, и на несырьевой экспорт.

Напомним, что президент 9 июня внес изменения в указ по специальным мерам валютного регулирования. Полномочие определять размер обязательной продажи валютной выручки теперь закреплено за правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Этим занимается специальная подкомиссия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минфина, подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Решение вступило в силу с 10 июня.

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