Росрыболовство заявило о важности быстрого выхода закона о втором этапе инвестквот

Глава Росрыболовства Илья Шестаков высказался за вступление в силу закона о втором раунде программы квот под инвестиции уже со следующего года. Такие временные ориентиры руководитель ведомства объяснил необходимостью «обеспечить непрерывность размещения заказов на верфях».

Тему инвестиционных квот глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Чтобы обеспечить непрерывность размещения заказов на верфях и начать строительство новых рыбопромысловых судов в 2025 году, необходимо, чтобы законопроект о втором этапе инвестиционных квот вступил в силу с 2023 года», — отметил руководитель ФАР.

В таком случае, по его словам, уже в следующем году будет проведен отбор заявок на участие в программе и у компаний будет пять лет на постройку флота.

«Только так мы обеспечим обновление флота до 80% по мощности на основных рыбопромысловых бассейнах — Северном и Дальневосточном», — процитировала Илью Шестакова пресс-служба Росрыболовства.

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