АРПП: Нулевая пошлина на рефконтейнеры поможет рынку

Обнуление пошлин на ввоз рефрижераторных контейнеров стало бы очень важным решением для обеспечения доставки рыбы до потребителя, отметили на заседании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Ранее АРПП обратилась по этому вопросу к представителю России в совете ЕЭК.

Весной, когда в условиях санкций принимались меры по повышению устойчивости экономик стран ЕАЭС, были обнулены таможенные пошлины на контейнеры. Но это решение не распространялось на рефрижераторные мощности, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на заседании совета АРПП. Между тем рефконтейнеры остро необходимы для доставки рыбопродукции. Приобретать их приходится за рубежом, пока не развито собственное производство.

В связи с этим ассоциация, в состав которой входят как добытчики рыбы, так и портовые операторы, обратилась к вице-премьеру — представителю России в совете Евразийской экономической комиссии Алексею Оверчуку по поводу обнуления пошлин на рефрижераторные контейнеры. Как сообщает корреспондент Fishnews, также АРПП направляла обращения в Минсельхоз и Росрыболовство, Минтранс, Минэкономразвития, сенатору от Приморского края Людмиле Талабаевой. Этот вопрос обещали вынести на заседание совета ЕЭК.

Если пошлину удастся обнулить, это облегчит ситуацию в сфере перевозок рыбы, считают в АРПП.

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