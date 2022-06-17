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Вопросы работы отрасли в условиях санкций рассмотрели на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Работу в условиях санкций обсудил совет АРПП

Вопросы работы отрасли в условиях санкций рассмотрели на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. При внешних встрясках особенно важна стабильность законодательства, отметили на встрече.

Одним из первых предложений Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в связи с санкционным давлением на экономику был мораторий на изменения федерального закона о рыболовстве, напомнил президент АРПП Георгий Мартынов. Документ постоянно меняется, за период с 2004 года в объединении насчитали более 30 изменяющих законов.

Ключевой темой остаются риски второго этапа инвестиционных квот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Есть рекомендации профильного комитета Совета Федерации по комплексной оценке влияния механизма квот под инвестиции на финансово-экономическое положение прибрежных регионов. О необходимости тщательно изучить результаты первого этапа программы заявила и Счетная палата, напомнил руководитель ассоциации. Он обратил внимание и на то, что на законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов поступило отрицательное заключение Минэкономразвития по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). На проблематику аукционов по моллюскам и другим морепродуктам. «Тем не менее закон продолжает двигаться», — рассказал Георгий Мартынов.

На последнем заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства законопроект согласован с целым рядом серьезных замечаний. Так, предложено начать второй этап в части строительства флота с 2025 г., перенести проведение крабовых аукционов до 2035 г., отказаться от отправки на торги квот добычи моллюсков; не увязывать в один объект инвестиций береговые заводы и суда. Георгий Мартынов отметил, что голосовал за несогласование проекта.

В ассоциации подчеркнули, что продолжат высказывать позицию по важнейшему для отрасли вопросу предоставления прав на добычу.

Руководство АРПП рассказало и о других мерах, которые приняты или предлагаются, чтобы обеспечить работу рыбной промышленности в условиях санкций. Удалось совместно с коллегами по отраслевому сообществу добиться разъяснений по валютному регулированию. Теперь требование о продаже валютной выручки вообще отменено.

АРПП также предложила обнулить пошлины на ввоз рефрижераторных контейнеров — это важно для доставки продукции. Ожидается решение этого вопроса. Готовится, по информации ассоциации, приказ Минтранса об особых условиях освидетельствования судов на 2022 г. Объединение продолжит добиваться расширения возможностей для бункеровки промыслового флота.

На заседании также были представлены возможности Охотского судоремонтного завода: о работе предприятия рассказал заместитель генерального директора Евгений Булков.

Президент АРПП пригласил компании отрасли участвовать в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2022: на этой площадке запланирована большая программа. Форум и выставка пройдут с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

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