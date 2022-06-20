Донским осетроводам хотят увеличить мощности

В Ростовской области планируют провести масштабную реконструкцию Донского осетрового завода Главрыбвода. Модернизация предприятия позволит увеличить объемы выпуска до 8 млн мальков, а также обеспечить проход рыбы к месту нереста.

Реконструкция завода — лишь часть большого плана мероприятий по оздоровлению водохозяйственного комплекса, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

«Это целый комплекс мер — реконструкция очистных, расчистка русел, ремонт гидротехнических сооружений, а также строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла», — напомнили в учреждении. Проект рассчитан до 2030 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews