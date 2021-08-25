В Ростовской области подсчитывают стоимость рыбоходного канала

Строительство рыбоходного канала на Дону в обход Кочетовского гидроузла обойдется не менее чем в 1,5 млрд рублей, сообщили власти Ростовской области. При этом стоимость предпроектных и проектных работ может составить около 90 млн рублей.

Выездное совещание по строительству канала провел первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона, «было подчеркнуто, что на проектирование и строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла необходимо финансирование не менее 1,5 млрд рублей, включая предпроектные и проектные работы на сумму около 90 млн рублей».

Напомним, что за последние годы планы по созданию рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла обсуждались на различных уровнях неоднократно.

Проработка возможности строительства канала предусмотрена в утвержденной в июле дорожной карте по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона. Объемы финансирования и сроки реализации проекта в документе не указаны, однако есть примечание, что они «могут быть уточнены после завершения инвентаризации, разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений экспертизы».

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews