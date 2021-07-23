Рыбоводные заводы на Дону модернизируют

Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона. Для сохранения биоресурсов предусмотрена в том числе реконструкция рыбоводных заводов.

Дорожная карта утверждена распоряжением правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 2012. До 2030 г. на улучшение состояния реки планируется направить более 100 млрд рублей. Всего в документ вошло 22 инициативы.

«Одна из важнейших — строительство Багаевского гидроузла. Он обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Стоимость объекта – 29 млрд рублей. Окончание работ намечено на 2024 год», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также позволит снизить потери воды. Работы пройдут в три этапа, ожидается, что последний будет завершен в 2030 году. Также запланированы масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей.

В план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов.

«Для этого, в частности, будут модернизированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструирован центр аквакультуры «Взморье», рассмотрена возможность создания специального рыбоходного канала», — отметили в правительстве.

Предполагается, что реализация плана позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить его экосистему и биологическое разнообразие.

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