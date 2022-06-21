Уловы иваси быстро растут

На Дальнем Востоке успешно идет пелагическая путина. Российский вылов сардины-иваси к 20 июня составил 28,6 тыс. тонн — почти в три раза выше уровня прошлого года.

Вылов скумбрии достиг 24,7 тыс. тонн (показатель на отчетную дату 2021 г. составлял 23,5 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Сейчас на промысле иваси и скумбрии работают два судна РФ южнее острова Шикотан у границы исключительной экономзоны Японии.

Уловы сардины высокие, иногда суточная добыча превышает 200 тонн. Уловы скумбрии небольшие, но ученые отмечают тенденцию: увеличение среднего вылова по сравнению с предыдущими периодами.

«Возле ИЭЗ России в открытых водах на лове пелагических объектов работают три группы иностранных судов — всего 80-100 единиц, предположительно траулеры под флагом КНР», — отметили в Росрыболовстве.

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