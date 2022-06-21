В китайской системе поставщиков CIFER — снова пополнение

Российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры опубликовал информацию о поставщиках, включенных в китайскую систему CIFER.

Российские предприятия рыбной промышленности продолжают регистрацию для поставок продукции в КНР.

К предприятиям, ранее зарегистрировавшимся в системе CIFER, добавились транспортный рефрижератор «Данидин» ООО «Рефсервис», холодильный склад ООО «ОББРФ», рыбоперерабатывающее предприятие РА «Белореченск», перерабатывающее судно «Солид» ООО «Дальневосточное побережье», рассказали Fishnews в НЦБРП.

Регистрация продолжается, в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры отметили, что в рамках своих полномочий содействуют в этом участникам российского рыбного рынка, поставляющим свою продукцию в КНР.

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