Российские поставщики продолжают регистрацию в CIFER

Российские предприятия рыбной промышленности продолжают регистрацию в китайской системе CIFER. Вносятся данные о флоте и береговых площадках.

Китайская электронная система CIFER используется для регистрации поставщиков в КНР. Ранее в системе зафиксировали данные о холодильном складе ООО «Диомидовский рыбный порт» и плавзаводе «Царь» компании «Дефриз».

Теперь в CIFER добавились рыбоперерабатывающие суда: «Солидарность» ООО«Магадантралфлот», «Виктория I» АО «Акрос», транспортный рефрижератор «Фрио Мурманск» ПАО «НБАМР», рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Камчаттралфлот», холодильный склад ООО «Камчаттралфлот», сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

В учреждении отметили, что в рамках своих полномочий содействуют в регистрации участникам российского рыбного рынка, поставляющим свою продукцию в КНР.

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