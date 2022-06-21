Камчатские рыбаки добыли первые тысячи тонн лосося

«Красная» путина в Камчатском крае стартовала успешно. В Петропавловско-Командорской подзоне на 20 июня освоено около 8 тыс. тонн, в уловах преобладает нерка.

О начале добычи тихоокеанских лососей на Камчатке корреспонденту Fishnews рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. Он подчеркнул, что пока из значимых для промысла районов лов начался только в Петропавловско-Командорской подзоне, в первую очередь, в Камчатском заливе.

«В этом районе промысел идет хорошо, выше среднего за последние годы. На 20 июня вылов здесь составил около 8 тыс. тонн. Основной вид сейчас там нерка — самая первая и ожидаемая на рынках. Можно сказать, «сливки». Также здесь добыто 86 тонн чавычи при рекомендованном вылове 255 тонн. То есть освоение чавычи уже достигло примерно трети от прогнозируемого», — сообщил министр.

Он обратил внимание, что с 15 июня промысел разрешен в Карагинской подзоне, однако фактически активной добычи там не ведется, предприятия пока только готовятся к подходам. «Общий вылов в этом районе на 20 июня составил около 110 тонн при стартовом распределенном объеме 20 тыс. тонн», — добавил Андрей Здетоветский.

По его словам, одним из проблемных вопросов текущей путины стало отсутствие полноценного мониторинга захода производителей в бассейн реки Камчатки. Исключением стала протока Азабачья, где учет налажен. По этой протоке в озеро Азабачье поднялось около 80 тыс. производителей, что близко к верхней планке оптимума.

«Что касается в целом реки Камчатки, то на глаз видно, что рыбы идет много. Наука оценивает заход примерно в 500 тыс. особей, однако, думаю, что это неточные данные. Без полноценного мониторинга у нас нет понимания картины с заходами производителей», — отметил Андрей Здетоветский.

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