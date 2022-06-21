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Победители премии «PRужина общества» награждены дипломом и статуэткой в виде пружины, как символом общественного мнения, за лучшие социально значимые проекты Дальнего Востока. Фото предоставлены компанией «Нерей»

Проект компании «Нерей» отмечен за идею дальневосточного патриотизма

«Кулинарный клуб для подростков», в котором шеф-повара ведущих ресторанов Владивостока учат школьников готовить блюда из дальневосточной рыбы, получил премию «PRужина общества». Проект реализуют компания «Нерей» и Школа дальневосточной кухни.

Компания «Нерей» одержала победу в номинации «Продвижение идеи дальневосточного патриотизма» XIII Дальневосточной PR-премии «PRужина общества». Жюри конкурса отметило работу дистрибьюторской компании по продвижению дальневосточной кухни среди молодежи в рамках благотворительного проекта «Кулинарный клуб для подростков».

Отраслевой конкурс «PRужина общества» проводится с 2010 г., организаторами выступают ВГУЭС, Приморское отделение Союза журналистов России и Дальневосточная гильдия пресс-служб. В этом году отборочный тур конкурсантов проводился в несколько этапов: сбор заявок, выбор финалистов и очная защита лучших PR-проектов Дальнего Востока. В итоговую часть конкурса были отобраны семь наиболее интересных работ, самых достойных определило экспертное жюри. Торжественное награждение лауреатов состоялось на церемонии закрытия форума «МедиаСаммит-2022».

Проект «Кулинарный клуб для подростков» реализует компания «Нерей» совместно с командой Школы дальневосточной кухни. Это годовой цикл ежемесячных бесплатных кулинарных мастер-классов для ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Кулинарный клуб объединяет молодежь, увлеченную кулинарией. Подростки под наставничеством известных шеф-поваров Владивостока учатся готовить несложные блюда из дальневосточной рыбы.

«Через такой интересный формат получения новых навыков и знаний юные повара открывают для себя вкусы и пользу экологически чистого продукта, который, надеемся, станет для них привычной и незаменимой частью рациона и любимым блюдом», — прокомментировали Fishnews в компании «Нерей».

По задумке организаторов, обучающий проект дополнительно играет и важную социальную роль, помогая адаптироваться детям из центров содействия семейного устройства Приморского края. Наравне с учениками общеобразовательных школ воспитанники детских домов принимают участие в каждом кулинарном мастер-классе. Дети знакомятся со сверстниками, находят общие увлечения и продолжают дружить вне проекта. Такая инклюзия ценнее чистой благотворительности, считают партнеры кулинарного клуба.

Еще одна важная задача проекта — профессиональная ориентация подростков. На уроках под руководством шеф-поваров молодежь знакомится с поварским делом и сферой общественного питания. Возможно, некоторые ребята, открыв уникальные свойства дальневосточной рыбы, свяжут свою будущую карьеру с рыбной отраслью, будь то добыча, переработка рыбы, дистрибьюция или торговля, полагают организаторы клуба.

«Высокая награда и признание кулинарного проекта компании «Нерей» подкрепляет намерение еще больше вкладывать силы в продвижение дальневосточной рыбы», — прокомментировали в компании «Нерей».

Фото предоставлены компанией «Нерей».

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