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Во Владивостоке стартовал цикл бесплатных ежемесячных кулинарных уроков для детей от «Нерея» и Школы дальневосточной кухни. Фото предоставлено компанией

«Нерей» открывает новые вкусы дальневосточных рыб

Во Владивостоке стартовал цикл бесплатных ежемесячных кулинарных уроков для подрастающего поколения от компании «Нерей» и Школы дальневосточной кухни. В рамках проекта планируется разработать не менее 20 уникальных рецептов, прежде всего из дальневосточной рыбы.

Среди основных целей кулинарного клуба — познакомить молодежь с дальневосточной кухней и научить их готовить простые, вкусные, а главное полезные блюда, прежде всего из даров моря, отмечают организаторы проекта. Каждый мастер-класс будет посвящен одному из дальневосточных видов рыб: минтаю, нерке, камбале, палтусу, треске, горбуше и др.

Молодежь хотят научить готовить простые, вкусные и полезные рыбные блюда

Интересен нынешний проект и в качестве исследовательской площадки — для изучения вкусового разнообразия и вариаций приготовления дальневосточной рыбы. Организаторы кулинарного клуба уверены: важно не только популяризировать экологически чистый продукт, но и придать ему современное звучание. Молодежи особенно интересны новые вкусы, благодаря которым и рыбные блюда способны прочно войти в повседневный рацион.

Новые рецепты, которые появятся в рамках проекта, будут включены в общий сборник и опубликованы на сайте Школы дальневосточной кухни.

В первом мероприятии приняло участие 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет

Как рассказали Fishnews в компании «Нерей», в первом мероприятии приняло участие 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе дети из социальных учреждений. Под руководством шеф-поваров из популярных ресторанов Владивостока Евгения Березнюка и Максима Прокопьева юные кулинары, разделившись на команды, учились готовить минтай и иваси.

Первая группа осваивала рецепты фишбургера с сочной котлетой из минтая и винегрета с дальневосточной сардиной. Ребята из второй группы учились создавать фишроллы из минтая (рыбные шарики с хрустящей корочкой) и картофельный салат с иваси. В конце участники проекта смогли оценить результаты своих стараний и обменяться впечатлениями за общим столом. Приятным сюрпризом для них стали памятные подарки от компании «Нерей».

Приятным сюрпризом для ребят стали памятные подарки от «Нерея»

«Надеемся, что нынешний опыт для ребят оказался увлекательным и они смогут поделиться им со своими сверстниками и родителями. Рассчитываем, что вместе с хорошим настроением и полезными навыками в кулинарии школьники получают здесь новые знания о привычном, но по-настоящему уникальном продукте — дальневосточной рыбе», — прокомментировали в компании «Нерей».

Фотографии предоставлены компанией «Нерей».

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Fishnews

  • Во Владивостоке стартовал цикл бесплатных ежемесячных кулинарных уроков для детей от «Нерея» и Школы дальневосточной кухни. Фото предоставлено компанией
  • Первая группа осваивала рецепты фишбургера с сочной минтаевой котлетой из минтая. Фото предоставлено компанией «Нерей»
  • Ребята из второй группы учились создавать фишроллы из минтая. Фото предоставлено компанией «Нерей»
  • Молодежь хотят научить готовить простые, вкусные и полезные рыбные блюда. Фото предоставлено компанией «Нерей»
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