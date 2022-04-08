«Нерей» открывает новые вкусы дальневосточных рыб

Во Владивостоке стартовал цикл бесплатных ежемесячных кулинарных уроков для подрастающего поколения от компании «Нерей» и Школы дальневосточной кухни. В рамках проекта планируется разработать не менее 20 уникальных рецептов, прежде всего из дальневосточной рыбы.

Среди основных целей кулинарного клуба — познакомить молодежь с дальневосточной кухней и научить их готовить простые, вкусные, а главное полезные блюда, прежде всего из даров моря, отмечают организаторы проекта. Каждый мастер-класс будет посвящен одному из дальневосточных видов рыб: минтаю, нерке, камбале, палтусу, треске, горбуше и др.

Интересен нынешний проект и в качестве исследовательской площадки — для изучения вкусового разнообразия и вариаций приготовления дальневосточной рыбы. Организаторы кулинарного клуба уверены: важно не только популяризировать экологически чистый продукт, но и придать ему современное звучание. Молодежи особенно интересны новые вкусы, благодаря которым и рыбные блюда способны прочно войти в повседневный рацион.

Новые рецепты, которые появятся в рамках проекта, будут включены в общий сборник и опубликованы на сайте Школы дальневосточной кухни.

Как рассказали Fishnews в компании «Нерей», в первом мероприятии приняло участие 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе дети из социальных учреждений. Под руководством шеф-поваров из популярных ресторанов Владивостока Евгения Березнюка и Максима Прокопьева юные кулинары, разделившись на команды, учились готовить минтай и иваси.

Первая группа осваивала рецепты фишбургера с сочной котлетой из минтая и винегрета с дальневосточной сардиной. Ребята из второй группы учились создавать фишроллы из минтая (рыбные шарики с хрустящей корочкой) и картофельный салат с иваси. В конце участники проекта смогли оценить результаты своих стараний и обменяться впечатлениями за общим столом. Приятным сюрпризом для них стали памятные подарки от компании «Нерей».

«Надеемся, что нынешний опыт для ребят оказался увлекательным и они смогут поделиться им со своими сверстниками и родителями. Рассчитываем, что вместе с хорошим настроением и полезными навыками в кулинарии школьники получают здесь новые знания о привычном, но по-настоящему уникальном продукте — дальневосточной рыбе», — прокомментировали в компании «Нерей».

Фотографии предоставлены компанией «Нерей».

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