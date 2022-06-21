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К 10 июня предприятия области поймали в Восточно-Сахалинской подзоне более 8344 тонн сельди. Фото пресс-службы регионального агентства по рыболовству

Сахалинские рыбаки активно включились в промысел перспективного объекта

Предприятия Сахалинской области за пять лет увеличили вылов сельди в Восточно-Сахалинской подзоне в семь раз. Таким образом обеспечивается сырье для береговой переработки и появляются новые возможности для программы «Доступная рыба».

К 10 июня предприятия области поймали в Восточно-Сахалинской подзоне более 8344 тонн сельди. В региональном агентстве по рыболовству обращают внимание на рост интереса к этому объекту со стороны рыбаков. Если в 2017 г. добычей занималось 17 предприятий, то в 2022 г. — 43. Уловы и рекомендованные для освоения объемы за пять лет выросли в разы.

«Это дополнительный ресурс, который загружает береговые предприятия в межсезонье, вся рыба доставляется исключительно на берег», — комментирует руководитель агентства по рыболовству Иван Радченко.

Возрождение промысла — позитивное событие и для насыщения внутреннего рынка. Сельдь считается по-настоящему народной рыбой, на нее большой спрос и доступные цены, напомнил глава регионального ведомства. Есть ниша и на экспортном направлении.

Сахалинцы с удовольствием приходят за свежей сельдью. Фото пресс-службы регионального агентства по рыболовству

Уловы перспективного объекта помогают расширять ассортимент программы «Доступная рыба», которая реализуется по поручению губернатора Валерия Лимаренко, отметили в агентстве. «С начала года продано более 4 тонн свежевыловленной сельди по цене от 10 до 80 рублей за килограмм. В разгар промысла предприятия отгрузили жителям региона свыше 15 тонн рыбы бесплатно: основные объемы выделили компании «Рыбак» и РК имени Кирова, входящий в группу компаний «Гидрострой», — рассказали Fishnewsв ведомстве.

Промысел в нынешнем году практически завершился. Работу осложняла гидрологическая обстановка. Также в агентстве обратили внимание на важность внесения изменений в правила рыболовства, чтобы сроки промысла позволяли предприятиям работать эффективнее.

Фото пресс-службы агентства по рыболовству Сахалинской области.

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