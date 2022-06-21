Из программы инвестквот предлагают убрать ограничения по лизингу

Депутаты Законодательного собрания Приморского края обсудят изменения, позволяющие участникам программы инвестквот использовать механизм лизинга.

Парламент Приморского края может обратиться в Госдуму с инициативой по внесению изменения в федеральный закон о рыболовстве. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании регионального Законодательного собрания 22 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

С предложением к депутатам обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Согласно пояснительной записке, принятие закона позволит расширить возможности инвесторов по применению финансовых инструментов.

Разработчики законопроекта обратили внимание на то, что сейчас федеральный закон о рыболовстве не позволяет использовать механизмы лизинга. Часть 2 статьи 33.7 предусматривает, что право на вылов в рамках инвестквот предоставляется лицу, которому введенный в эксплуатацию завод или судно принадлежит на праве собственности или на основании договора финансовой аренды (договора лизинга).

Однако, согласно пункту 2 части 4 статьи 33.7, основанием для досрочного расторжения договора на долю инвестквоты является переход права на объект инвестиций от лица, с которым заключен договор, путем отчуждения.

Законопроект предусматривает: будет сделано исключение для перехода права собственности к лизинговой компании при условии, что инвестор одновременно заключает договор финансовой аренды (договор лизинга) объекта инвестиций.

Ранее о необходимости убрать ограничение для использования лизинга в программе инвестквот говорили участники совещания в Совете Федерации.

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