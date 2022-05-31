Сенаторы дали рекомендации по инвестквотам

Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал ведомствам продумать над комплексным анализом влияния механизма квот под инвестиции на финансово-экономическое состояние прибрежных регионов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал такие рекомендации Минсельхозу и Росрыболовству по результатам апрельского совещания, посвященного первому этапу программы инвестквот. Об этом Fishnews рассказали участники встречи.

При подготовке анализа предложено учитывать прогноз состояния водных биоресурсов как минимум на планируемый период окупаемости объектов инвестиций. Сенаторы особо отметили необходимость изучения ситуации по глубоководным крабам.

Комитет дал рекомендации по рассмотрению финансовых инструментов поддержки компаний, которые участвуют в программе с проектами по строительству судов. Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству рекомендовано проработать предложения по продлению сроков погашения кредитов на строительство судов, по условиям банковских гарантий, льготному кредитованию в рамках действующих механизмов.

Сенаторы также предложили Минсельхозу и Федеральному агентству по рыболовству изучить возможность внесения в законодательство изменений по использованию в рамках программы квот под инвестиции лизинговых механизмов. Рекомендовано изучить вопрос по предельным срокам строительства краболовов, зачету выполнения требований по производству рыбопродукции в рамках группы лиц (Минсельхоз уже представил такой проект).

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