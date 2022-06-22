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Порт Владивостока

Порты закроют от международных браконьеров

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий не впускать в российские морские порты иностранные суда, которые связаны с незаконным промыслом водных биоресурсов.

Государственная Дума на заседании 21 июня рассмотрела в первом чтении законопроект, направленный на противодействие браконьерскому вылову рыбы в Мировом океане. Он предусматривает возможность реализации механизмов, заложенных в Соглашении ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла.

Соглашение, ратифицированное Российской Федерацией в декабре 2020 г., содержит санкции для рыболовных судов, замешанных в браконьерстве. По словам статс-секретаря — замминистра сельского хозяйства Ивана Лебедева, Россия была участником и инициатором разработки и подписания этого «универсального международного обязательного» документа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект вносит изменения в закон о морских портах, закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ и в Кодекс торгового мореплавания РФ. В частности, капитаны морских портов наделяются полномочиями отказывать иностранным судам в заходе в порт, если те включены в список нарушителей норм рыболовства. Исключение — если судно терпит бедствие, находится в чрезвычайной ситуации или будет подвергнуто в порту проверке со стороны госорганов. Кроме того, вводится запрет на оказание услуг таким судам в морских портах.

Обмен информацией с иностранными государствами и международными организациями по линии соглашения, в том числе о судах, которые находятся в «браконьерском списке», предлагается поручить Росрыболовству.

«Соблюдение всеми сторонами соглашения мер государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла будет способствовать искоренению пиратского промысла водных биоресурсов иностранными судами путем выдавливания их из морских портов вследствие отказа в предоставлении первостепенных услуг по бункеровке и пополнению провианта», — заявил зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин. Положительное заключение на законопроект направил и комитет Госдумы по аграрным вопросам.

По итогам выступлений депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.

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НазадМетки: браконьерстворосрыболовство
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