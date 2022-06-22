Россельхознадзор рассказал о пополнении списка поставщиков в КНР

Право поставлять рыбу и морепродукты в Китай сегодня имеет 851 российское предприятие, сообщили в Россельхознадзоре. За июнь список экспортеров пополнялся трижды.

Главное таможенное управление КНР утвердило четыре российских предприятия по производству и хранению рыбы и морепродуктов. Перечень поставщиков постепенно пополняется. Ранее китайская сторона более чем два года не включала в списки российские предприятия по производству и хранению рыбы и морепродуктов.

Таким образом, в настоящее время право поставок продукции водного промысла и аквакультуры на китайский рынок имеет 851 российское предприятие, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Регистрация новых предприятий осуществляется через китайскую информационную систему CIFER.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в Китай, подчеркнули в ведомстве.

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