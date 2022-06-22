Депутаты Приморья поддержали идею с лизингом для программы инвестквот

Заксобрание Приморского края намерено инициировать поправки в федеральный закон о рыболовстве, позволяющие использовать механизм лизинга в программе инвестквот. Это должно помочь бизнесу в выборе инструментов привлечения средств.

С инициативой по изменению федерального закона о рыболовстве к депутатам Приморского края обратился губернатор Олег Кожемяко. На заседании краевого парламента идею изложил заместитель председателя правительства Приморья Валерий Прокопчук.

«Санкционное давление недружественных стран привело к необходимости поднятия ключевой ставки Центральным банком РФ. В результате чего коммерческие банки подняли процентные ставки по кредитным договорам с плавающим процентом. Такими договорами пользовались рыбопромышленные предприятия, участвующие в программе инвестиционных квот. В Приморском крае есть две компании, которые имеют такие договоры. Это «Русский минтай» (входит в РРПК) и «Новый мир» (входит в ГК «Доброфлот»). Они построили под инвестиционные квоты крупные рыбоперерабатывающие заводы», — сообщил Валерий Прокопчук.

Он обратил внимание, что в результате скачка процентной ставки ежемесячные выплаты по кредитам этих компаний выросли в 2,5 раза, что непосильно для предприятий. «Несмотря на то, что процентная ставка сейчас вернулась на прежний уровень, компания «Росагролизинг» предоставляет лизинговые кредиты под 5%. То есть все равно компаниям даже сейчас выгодно перейти. Тем более никто не застрахован от того, какая ставка будет в последующие периоды», — подчеркнул докладчик.

По словам Валерия Прокопчука, рыбодобывающим компаниям может помочь использование механизма возвратного лизинга. В этом случае построенный по программе инвестиционных квот имущественный комплекс или промысловое судно смогут перейти в собственность «Росагролизинга» с заключением договора лизинга и закрытием непосильных банковских кредитов. Для этого в федеральный закон о рыболовстве необходимо внести поправку, согласно которой, инвестору не придется для подобного перехода расторгать договор на вылов водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перед депутатами выступила сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. Она отметила, что эту инициативу также уже рассмотрел и одобрил профильный комитет Совета Федерации. Кроме того, идея обсуждалась и с Росрыболовством. «В личной беседе со мной представители ФАР сказали, что у них есть кое-какие замечания», — заявила Людмила Талабаева.

Как отметил глава комитета по продовольственной политике и природопользования краевого парламента Андрей Андрейченко, необходимо было направить инициативу в совет законодателей при Совете Федерации. «Качественно оформленные документы мы еще не получили. Как только получим на руки все документы, предлагаем внести инициативу в Госдуму. Надеемся, что федеральный закон будет принят», — сказал Андрей Андрейченко.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали проект постановления по внесению изменений в федеральное законодательство.

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