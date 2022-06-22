Новости
Поправки рассмотрели на 13-м заседании Заксобрания Приморского края. Фото пресс-службы регионального парламента

Депутаты Приморья поддержали идею с лизингом для программы инвестквот

Заксобрание Приморского края намерено инициировать поправки в федеральный закон о рыболовстве, позволяющие использовать механизм лизинга в программе инвестквот. Это должно помочь бизнесу в выборе инструментов привлечения средств.

С инициативой по изменению федерального закона о рыболовстве к депутатам Приморского края обратился губернатор Олег Кожемяко. На заседании краевого парламента идею изложил заместитель председателя правительства Приморья Валерий Прокопчук.

С докладом выступил заместитель председателя правительства Приморья Валерий ПРОКОПЧУК

«Санкционное давление недружественных стран привело к необходимости поднятия ключевой ставки Центральным банком РФ. В результате чего коммерческие банки подняли процентные ставки по кредитным договорам с плавающим процентом. Такими договорами пользовались рыбопромышленные предприятия, участвующие в программе инвестиционных квот. В Приморском крае есть две компании, которые имеют такие договоры. Это «Русский минтай» (входит в РРПК) и «Новый мир» (входит в ГК «Доброфлот»). Они построили под инвестиционные квоты крупные рыбоперерабатывающие заводы», — сообщил Валерий Прокопчук.

Он обратил внимание, что в результате скачка процентной ставки ежемесячные выплаты по кредитам этих компаний выросли в 2,5 раза, что непосильно для предприятий. «Несмотря на то, что процентная ставка сейчас вернулась на прежний уровень, компания «Росагролизинг» предоставляет лизинговые кредиты под 5%. То есть все равно компаниям даже сейчас выгодно перейти. Тем более никто не застрахован от того, какая ставка будет в последующие периоды», — подчеркнул докладчик.

По словам Валерия Прокопчука, рыбодобывающим компаниям может помочь использование механизма возвратного лизинга. В этом случае построенный по программе инвестиционных квот имущественный комплекс или промысловое судно смогут перейти в собственность «Росагролизинга» с заключением договора лизинга и закрытием непосильных банковских кредитов. Для этого в федеральный закон о рыболовстве необходимо внести поправку, согласно которой, инвестору не придется для подобного перехода расторгать договор на вылов водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перед депутатами выступила сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. Она отметила, что эту инициативу также уже рассмотрел и одобрил профильный комитет Совета Федерации. Кроме того, идея обсуждалась и с Росрыболовством. «В личной беседе со мной представители ФАР сказали, что у них есть кое-какие замечания», — заявила Людмила Талабаева.

Как отметил глава комитета по продовольственной политике и природопользования краевого парламента Андрей Андрейченко, необходимо было направить инициативу в совет законодателей при Совете Федерации. «Качественно оформленные документы мы еще не получили. Как только получим на руки все документы, предлагаем внести инициативу в Госдуму. Надеемся, что федеральный закон будет принят», — сказал Андрей Андрейченко.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали проект постановления по внесению изменений в федеральное законодательство.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Прибрежное рыболовство для нас — важнейший вопрос

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре требуется точечная настройка

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.