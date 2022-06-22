Предприятиям Карелии предлагают субсидии на уменьшение «следа» аквакультуры

Власти Карелии открыли прием заявок от предприятий, рассчитывающих получить поддержку для повышения экологизации аквакультуры. Это может быть покупка оборудования для УЗВ и очистных сооружений, научно-исследовательские работы и другие меры.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии опубликовало информацию об отборе претендентов на предоставление субсидии в 2022 г. Предприятиям могут возместить затраты на мероприятия по повышению экологизации аквакультуры.

Порядок предоставления такой поддержки из республиканского бюджета правительство Карелии утвердило в апреле 2022 г. Под экологизацией при этом понимается «внедрение природосберегающих и ресурсосберегающих технологий на предприятиях аквакультуры, проведение мелиоративных и научно-исследовательских работ».

Компенсированы могут быть затраты на мелиоративные работы, приобретение оборудования для установок замкнутого водоснабжения и очистных сооружений рыбоперерабатывающих производств. Предусмотрено возмещение затрат на подготовку проектной документации на строительство аквакультурных комплексов с применением УЗВ, научно-исследовательские работы.

Получить господдержку могут предприятия, которые зарегистрированы в Карелии и работают на ее территории. Отбор продлится до 5 июля включительно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews