Отрасль перейдет на цифру с 1 марта 2023 года

Совет Федерации поддержал переход рыбной отрасли на электронный формат промысловой отчетности и разрешений на добычу водных биоресурсов. Изменения в закон о рыболовстве сенаторы приняли на заседании 22 июня.

Федеральный закон , разрешающий выдавать разрешения на добычу водных биоресурсов, а также приостанавливать их действие или аннулировать, в электронной форме, принят Советом Федерации на заседании 22 июня. Закон также предусматривает ведение в электронной форме промыслового журнала.

Как сообщает корреспондент Fishnews, электронный промысловый журнал (ЭПЖ) будет использоваться на судах, в обязательном порядке оборудованных техническими средствами контроля. Это рыболовные суда с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью превышающей 80 тонн.

Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев отметил, что для соблюдения интересов малого и среднего бизнеса в законе предусмотрена возможность ведения промжурнала на бумажном носителе. «Это осуществление рыболовства с использованием судов, которые не оснащены электронными средствами, а также для любительского рыболовства и малотоннажных судов», — уточнил сенатор. Добровольным ведение ЭПЖ останется и для промысла без использования флота.

Согласно закону цифровые разрешения на добычу водных биоресурсов можно будет получить, в том числе с помощью портала госуслуг. При этом сохраняется возможность оформления разрешения в традиционном — бумажном — виде, если заявитель ведет рыболовный журнал на бумаге.

По словам Игоря Зубарева, чтобы новая схема заработала в срок — с 1 марта 2023 г., потребуется принять два постановления правительства и один приказ Минсельхоза. «Насколько мне известно, Минсельхоз с Росрыболовством уже ведут работу над разработкой этих документов», — добавил член СФ. Кроме того, в законе предусмотрен переходный период, в течение которого разрешения и промжурнал могут быть как в электронной форме, так и в бумажной. Это время до 1 декабря 2023 г.

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