Ассоциация добытчиков лосося просит учесть особенности работы МРСов

Для небольших судов нужно оставить альтернативу: вести электронный промысловый журнал или бумажную отчетность, заявили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. Объединение направило обращения по этому поводу руководству Минсельхоза и Росрыболовства.

В законопроекте об ЭПЖ, представленном на обсуждение, предприятия обратили внимание на пункт о том, какие суда обязательно должны вести промысловый журнал в электронной форме. Согласно проекту, это флот с техническими средствами контроля.

По законодательству ТСК устанавливаются на суда с главным двигателем мощностью свыше 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Но на МРС-150 и МРС-225, хотя они и не выходят в эту категорию, средства для передачи информации о местоположении были установлены, чтобы выполнить требования постановления правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 811. Этот документ определяет правила для флота, пользующегося возможностями неоднократного пересечения госграницы в упрощенном порядке.

Однако переход на ЭПЖ для таких судов проблематичен, заявили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки: здесь и серьезные финансовые затраты, и отсутствие необходимых специалистов в экипаже.

Объединение попросило министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и руководителя Росрыболовства Илью Шестакова обратить внимание на этот вопрос. Необходимо при принятии закона оставить для небольшого флота возможность выбора: перейти на электронный промысловый журнал или вести отчетность в бумажном формате, считают в АДЛК.

«Переход на электронную документацию – требование времени. Очень важно внедрение электронных разрешений на вылов. Но при внесении изменений в законодательство необходимо учесть специфику разных видов рыболовства», – отметил председатель ассоциации Владимир Галицын.

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