Закон о маркировке животных одобрили сенаторы

Члены Совета Федерации поддержали поправки в закон «О ветеринарии», определяющие в том числе правила маркирования и учета животных. Отмечено, что уже подготовлены проекты правовых актов, необходимых для реализации документа.

Изменения рассмотрели на заседании Совфеда 22 июня. Как сообщает корреспондент Fishnews, закон представил член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев.

Он напомнил, что поправки предусматривают обязательное маркирование и учет животных, определяют порядок и сроки осуществления этих процедур. Исключение составляют, в частности, водные биологические ресурсы.

Согласно закону, маркирование животных обеспечат владельцы за свой счет, учет будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии.

Также поправки регламентируют порядок определения зоосанитарного статуса объектов и уточняют полномочия федерального и региональных органов исполнительной власти в области ветеринарии.

Докладчик отметил: принятие закона потребует разработки одного постановления правительства РФ и десяти ведомственных нормативно-правовых актов. Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев сообщил, что проекты соответствующих НПА уже подготовлены. В итоге члены Совета Федерации поддержали закон.

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