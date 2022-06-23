Перевозчик черной икры и осетрины попался ДПС

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в незаконном обороте «краснокнижных» водных биоресурсов. В салоне его автомобиля полицейские нашли более 120 кг черной икры, а в багажнике — куски осетровых.

В Комсомольском районе сотрудники ДПС остановили машину под управлением местного жителя на автодороге Селихино — Николаевск-на-Амуре. При осмотре салона полицейские обнаружили и изъяли 267 пластиковых контейнеров с черной икрой, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Кроме того, в багажнике автомобиля под вещами и запасным колесом правоохранители нашли два ящика. В них подозреваемый перевозил 33 фрагмента рыбы осетровых видов, часть из которых была готовой к употреблению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных»). Водитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Биоресурсы помещены на ответственное хранение.

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